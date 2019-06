DC Comics ferme Vertigo pour répartir les comics par tranche d'âge

D’ici 2020, DC Comics a annoncé que l'ensemble de ses comics sera organisé et vendu sous trois labels en fonction de l’âge des lecteurs : DC Kids, DC et DC Black. Ce nouveau système d’étiquetage entraînera la suppression des impressions telles que Vertigo, DC Zoom et DC Ink.









« Nous revenons à une présentation plus singulière de la marque DC, qui était présente dans la majeure partie de notre histoire jusqu’en 1993, année où nous avons lancé Vertigo afin de fournir un débouché pour du matériel plus pointu », explique l'éditeur Dan DiDio dans un communiqué de presse.



Il poursuit : « nous avons donc pensé que le moment était venu d’éclaircir davantage la marque DC et de renforcer notre engagement à raconter des histoires à tous nos fans, quel que soit leur âge. Ce nouveau système remplacera les classes d’âge que nous utilisons actuellement pour nos comics. »



Jim Lee, le co-éditeur et directeur de la création chez DC Comics a tenu a rassurer les lecteurs qu'aucun impact négatif n'affectera Vertigo. Les titres actuels et futurs seront seulement redistribués selon les nouvelles étiquettes imposées et déterminés par la tranche d’âge du public visé.









Ainsi, DC Kids publiera des oeuvres réservées aux enfants entre 8 et 12 ans et le label DC à ceux de plus de 13 ans. Le label Black DC sera, quant à lui, consacré aux lecteurs avertis de plus de 17 ans.