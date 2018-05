DC dévoile son service de streaming, DC Universe, et la série Swamp Thing

Intégrées à des groupes multimédia, les maisons d'édition Marvel et DC se retrouvent associées à des modes de diffusion bien plus larges que les seuls comic shops. Warner Bros offre ainsi aux personnages de DC Comics une plateforme de streaming entière, DC Universe. Décrit comme « l'adhésion ultime à l'univers DC », ce service permettra de diffuser des séries et des films, mais aussi, sans doute, des comics.











Face aux Netflix et autres services de diffusion à la demande, les studios phares d'Hollywood cherchent à conserver leur part du gâteau : chez Warner Bros, la diffusion des très juteuses licences liées à l'univers super-héroïque DC Comics se fera donc par DC Universe, avec au moins quatre exclusivités, qui accompagnent la présentation de cette plateforme nommée DC Universe.

Si la série d'animation Harley Quinn faisait déjà partie des projets à venir pour Warner Bros Animation et DC, DC Universe annonce Titans, une série qui fera notamment apparaître Robin et Supergirl, Young Justice : Outsiders, Metropolis, centrée sur Superman, et enfin Swamp Thing, sans doute la plus attendue.

Le personnage de Swamp Thing, créé par Len Wein et Bernie Wrightson au début des années 1970, fait en effet partie des favoris des fans de comics : pour cette créature mélancolique et repoussante, proche de la nature et souvent confrontée à l'homme dans ce qu'il a de pire, mais aussi pour le travail d'Alan Moore, génie britannique du comics, sur la série, dans les années 1980.

Toutes ces séries seront diffusées en exclusivité sur DC Universe, mais il faudra évidemment un peu plus pour inciter les amateurs de super-héros à payer une certaine somme tous les mois : on peut alors imaginer que l'abonnement au service donnera accès à des comics numériques et autres contenus estampillés DC.

Dans sa présentation de cette « adhésion ultime à l'univers DC », le groupe précise bien, par ailleurs, que les séries ne seront qu'une partie de cette expérience... La série Swamp Thing devrait commencer en 2019, annonce DC, ce qui sous-entend que DC Universe sera en ligne d'ici quelques mois.