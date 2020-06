DC publie des comics pour assurer la publicité de HBO Max

Utiliser un service de streaming fera-t-il de vous un super-héros ? On ne garantit rien, mais DC Comics assure que HBO Max, plateforme de vidéo à la demande du groupe Warner Bros, aurait ce potentiel. Trois bandes dessinées entendent d'ailleurs le démontrer : la série To the Max raconte les histoires « de personnes ordinaires qui parviennent à libérer leur véritable potentiel », selon un communiqué.Avec l'aide d'un chien nommé HBO, un chien magique, évidemment, Hector, Brian et Olivia (dont les initiales forment encore le nom du service) deviennent de véritables super-héros, pour faire régner la justice et l'ordre entre deux séries visionnées en un temps record sur HBO Max.Pour les différents récits, la Warner a mobilisé des grands noms chez DC : Ivan Cohen, scénariste d'épisodes de Scooby-Doo, Green Lantern ou Teen Titans, signe des histoires dessinées par Scot Eaton, Laura Braga ou encore Hendry Prasetya, avec des illustrations de couverture par Jim Lee, Jorge Jimenez et Amanda Conner.Les comics sont diffusés en numérique par tous les moyens possibles : DC Universe et DCComics.com, ainsi que l'application DC Comics, bien sûr, mais aussi l'iBookstore, Google Play Store, Kindle, Nook, Hoopla, Overdrive, ComiXology et Madefire.