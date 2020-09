DC Universe Infinite : 24 000 comics et 80 années d'archives en abonnement

DC Universe Infinite : nouveau nom de code, nouvelles aspirations, nouveau projet… mais même principe d’abonnement aux archives de la société avec plus de 24.000 comics disponibles. Soit les huit décennies d’histoire de DC. S’y ajouteront les forums communautaires initiés en 2018 et des événements spécifiques, pour ravir les fans.Enfin, téléchargement illimité de comics pour lecture en ligne, librairie numérique intégrée et une toute nouvelle gamme de comics : DC Universe Infinite Originals, encore non dévoilée.

DC COMICS: imprimé et numérique, ensemble

Abonnement revisité

Dans son communiqué, Jim Lee, directeur éditorial assure que les fans « adorent la solide bibliothèque de comics que la plateforme offre, et avec cette transformation, nous ne les décevrons pas ». Et d’assurer qu’avec les innovations qui se trament, « il n’y aura jamais eu de meilleur moment pour être fan de DC » ! À la bonne heure.Ce futur avait pris du plomb dans l’aile quand, mi-août, une importante vague de licenciements frappait DC Comics, mais plus largement chez Warner Bros, la maison mère : plus de 600 personnes en tout, suivant les consignes de WarnerMedia, le conglomérat qui réunit Warner Bros et HBO.Et dans la foulée, WarnerMedia indiquait que l’application ne disposerait plus d’aucune œuvre audiovisuelle, lesquelles migreraient toute vers HBO Max et son nouvel outil de streaming. DC Universe Infinite se concentrera donc sur les comics, et rien que sur les comics, faisant alors vivre tous les personnages en papier glacé numérique.Il faudra compter 7,99 $ par mois ou 74,99 $ par an pour un abonnement au service et les actuels détenteurs de l’offre DC Universe basculeront dès le mois prochain vers les nouvelles offres commerciales. S’ils le souhaitent.Le grand lancement s’effectuera ce 21 janvier 2021, avec un déploiement à l’échelle mondiale. À compter de février, les anciens abonnés recevront un bon d’achat pour une réduction. Histoire de les inciter à rester, ou revenir…