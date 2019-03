De la bande dessinée au musée : une journée pro à Amiens

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Cette année, la journée professionnelle sera consacrée à deux thématiques : la relation entre musées et bande dessinée le matin, la reprise de personnages emblématiques l'après-midi. Forts de leurs expériences, treize intervenants sont invités à partager leur point de vue et leur façon d'envisager ces sujets.Autour de tables rondes, la matinée sera consacrée la question des enjeux et des bénéfices respectifs des relations entre les musées et le 9e Art. L'après-midi, auteurs et éditeurs aborderont les problématiques artistiques et économiques liées aux reprises de personnages, à travers les exemples de Batman et Blake et Mortimer.Cette journée réunira en tables rondes des acteurs d'horizons différents comme Xavier Bétaucourt, auteur de Sortir de Terre, enquête illustrée consacrée à la vie autour du musée du Louvre Lens, Jenny Robb, conservatrice et professeur associée au Billy Ireland Cartoon Library & Museum, Fabrice Douar, directeur éditorial au Louvre ou encore Enrico Marini, auteur de The Dark Prince Chamring et François Schuiten, Jaco Van Dormael et Thomas Gunzig, auteurs de Blake et Mortimer.La journée sera animée par Alexandra Oury, journaliste indépendante amiénoise dont le parcours est marqué par la médiation autour de la littérature sous toutes ses formes. Le programme est à retrouver ci-dessous.