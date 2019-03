De la vie à l'oeuvre : Hergé, une exposition exceptionnelle en Moselle

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



L’exposition réunit un ensemble de documents originaux et de reproductions « provenant des collections gérées par Moulinsart et des Studios Hergé, des pièces issues des archives du maitre, des documents audiovisuels ou encore des documents relatifs à l’oeuvre d’Edgar P. Jacobs, provenant de la Fondation Roi Baudouin », indique le département de Moselle, dans son dossier de présentation.Tout débutera ce 30 mars, jusqu’au 30 novembre, largement le temps nécessaire pour s’y rendre. La présentation fait écho à ce que l’an passé, le département avait déjà apprêté le château pour célébrer les 70 ans du Journal de Tintin. Avec 47 000 visiteurs réunis, une seconde exposition ne pouvait pas manquer d’attirer l’attention.Dans Hergé, une vie, une œuvre, on retrouvera l’existence du dessinateur, « en 4 périodes clés de sa vie. Une belle manière de revenir sur le dessinateur et créateur du petit reporter aux 24 albums, mais aussi sur des facettes plus confidentielles de sa vie, telles que ses collections et autres portraits ».