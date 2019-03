De nouvelles aventures en format ebook et audio pour les héros Marvel

BagoGames - CC BY 2.0 BagoGames - CC BY 2.0





Des « romans sérialisés » à lire ou à écouter



Serial Box publie chaque semaine un nouvel épisode de ses séries littéraires. Chacune d'elles est disponible en format ebook et/ou audio pour une durée d'environ 40 minutes. Elles sont écrites par un groupe d'auteurs pour créer l’ensemble de l’histoire et les intrigues des différents personnages. Comme pour les séries télévisées, les saisons de la start-up varient entre 10 et 16 épisodes.



Les écrivains ont le droit d'apporter leur voix lorsqu'une série est considérée comme prête à être publiée et mise en ligne en version audio. Des animateurs et rédacteurs en chef supervisent les scénarios diffusés via l’application et le site Web de la société.



L'entreprise a déjà rencontré quelques succès grâce à ses créations, notamment avec The Witch Who Came in From the Cold, Ninth Step Station, ouThe Vela.



Marvel, ou la conquête éternelle de nouveaux supports

Grâce au partenariat avec Netflix, les auteurs de Serial Box devront pour la première fois créer des histoires à partir de personnages préexistants. Dans un communiqué, la PDG de la start-up, Molly Barton, s'est dite « ravie que Marvel [leur] confie le droit d'étendre les histoires de ses personnages bien-aimés ».Selon le magazine The Verge , la première histoire devrait se consacrer à Thor et être disponible sur la plateforme cet été. Aaron Stewart-Ahn, Brian Keene, Jay Edidin et Yoon Ha Lee ont été les écrivains choisis pour cette première série.C'est sûrement le partenariat le plus expérimental de ces dix dernières années pour Marvel. Au-delà du milieu de la bande dessinée, la société a su conquérir le coeur de ses fans au cinéma et à la télévision avec ses séries ( avant leur récente annulation sur Netflix, bien sûr ).C'est la série audio, lancée l'an dernier autour du personnage de Wolverine, The Long Night, qui a motivé Marvel a conclure cet accord. L'auteur du projet, Benjamin Percy, a déclaré à The Verge que Marvel avait été « intrigué » par les possibilités que l’audio pouvait leur offrir, et voulaient voir si une histoire de super-héros fonctionnerait.Et visiblement, c'est le cas, puisque Wolverine sortira les griffes pour une deuxième saison audio intitulée The Long Trail.« Nous ne cherchions pas à réinventer le genre, nous voulions simplement faire ce qui fonctionnait », a ajouté Benjamin Percy.Outre le héros d'Asgard, d'autres super-héros devraient voir apparaître de nouvelles aventures à leur effigie, tels que Black Panther, Black Widow ou encore Jessica Jones. Cependant, aucune date de sortie n'a encore été communiquée concernant leurs romans sérialisés.via The Verge