De premières images pour le jeu vidéo Blacksad

Annoncé en juin 2017, le jeu vidéo tiré de la bande dessinée Blacksad, de Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido, se précise. De premières images ont été dévoilées pour Blacksad: Under the Skin, qui sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac en 2019.

Développé conjointement par Pendulo Studios et YS Interactive, Blacksad : Under the Skin est directement tiré de l'univers de la bande dessinée de Canales et Guarnido, soit 5 albums et 2 hors-séries publiés entre 2000 et 2013. Tout l'enjeu réside dans la capacité du jeu à retranscrire l'ambiance si particulière de la série, marquée par une esthétique film noir...

Les images dévoilées permettent d'avoir un aperçu de la modélisation des personnages ainsi que de l'esthétique des décors, avec une salle de boxe typique et une ruelle new-yorkaise peu rassurante...

A priori, le jeu devrait se présenter sous la forme d'un point 'n' click, où le joueur doit prendre des décisions et mener des dialogues pour faire progresser l'histoire.

Un synopsis a également été dévoilé par l'éditeur du jeu :

À New York dans les années 1950, le propriétaire d’un modeste club de boxe, Joe Dunn, est retrouvé pendu. Dans le même temps, son protégé et meilleur espoir, Robert Yale, est porté disparu. Effondrée par ces terribles nouvelles, la fille de Joe Dunn, Sonia, décide tout de même de poursuivre le rêve de son père, reprend les rênes du club et fait appel aux services de John Blacksad pour enquêter sur cette mystérieuse disparition. Nous sommes à la veille du combat de l’année et le club, en graves difficultés financières, ne survivrait pas au forfait de Robert Yale. Lors de son enquête, John Blacksad se retrouvera plongé dans un milieu où la corruption fait rage.

« John Blacksad a une personnalité très complexe, nous souhaitons que le joueur puisse en découvrir toutes les facettes et le laisser choisir celui qu’il souhaite incarner », a déclaré Josué Monchan, game designer chez Pendulo Studios.