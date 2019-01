Dead Mount Death Play : nécromancien repenti cherche rédemption

< >



La série s’inscrit dans le Young Gangan, mais brouillerait les codes de la fantasy. « D’un monde fantastique, nous voici catapultés en plein cœur du Japon contemporain pour y suivre un parfait... antihéros ! » Le dessin au trait rond et mignon de Shinta Fujimoto est employé pour un récit noir, complexe et mature.Mais ce n’est pas tout ! Cerise « inhabituelle » supplémentaire, l’ouvrage propose un contenu additionnel : les premières pages d’une nouvelle inédite du scénariste du manga, Ryohgo Narita. Connu avant tout pour ses romans, il nous offre ici un scénario aux personnages travaillés qui donnent une épaisseur supplémentaire au récit.Le monde est au bord de l’abîme. Le Maître des corps, un démon nécromancien, a accumulé une puissance incommensurable. Pour les humains, il ne subsiste qu’un seul espoir : la victoire du légendaire chevalier sacré. La confrontation finale s’annonce titanesque !Mais, au dernier moment, le monstre use d’un mystérieux arcane magique qui enveloppe le héros d’une étrange lumière...Tout à coup, changement de décor. Un jeune garçon se réveille dans une ruelle sombre de Shinjuku, en plein Tokyo contemporain… Désorienté, il s’étonne de ne rien reconnaître et, surtout, d’être poursuivi par une jeune fille qui cherche à le tuer ! En un instant, il la terrasse grâce à... ses pouvoirs de nécromancien ![à paraître] Ryohgo Narita, Shinta Fujimoto – Dead Mount Death Play – Ki-oon – 8,65 €