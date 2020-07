DeadEndia : une série d'animation d'après les BD de Hamish Steele

La série de bande dessinée DeadEndia signée Hamish Steele (Panthéon ! La véritable histoire des divinités égyptiennes trad. Sylvain Coissard) aura droit à son quart d'heure de gloire sur Netflix. C’est la société britannique Blink Industries, nominée aux BAFTA, qui sera en charge de donner vie à Barney, Norma et Pugsley.

Publiée par Nobrow Press, et pour le moment inédite en France, la série de bande dessinée DeadEndia suit les aventures de Barney et Norma, deux adolescents qui travaillent l’été dans un parc d’attractions d’horreurs et qui combattent des forces obscures. Ils sont accompagnés entre autres de Pugsley, un chien bien particulier doté de la faculté de parler.Zach Barack (Spider-Man : Far From Home) prêtera sa voix à Barney, tandis que Kody Kavitha (Le Destin des Tortues Ninja) et Alex Brightman connu pour avoir joué dans la comédie musicale Beetlejuice interprèteront respectivement Norma et Pugsley.La série d’animation devrait arriver sur Netflix d’ici 2021. La plateforme de streaming a affirmé que l’œuvre de Hamish Steele ( Panthéon, la véritable histoire des divinités égyptiennes ) s’efforçait de capturer les souffrances de la nouvelle génération. Notamment, en mettant en scène un personnage transgenre, Barney, et Norma atteinte d’autisme.