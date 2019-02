Décès de l'auteur américain de bandes dessinées Ted Stearn

( Tome 1 de Fuzz & Pluck, Ted Stearn, trad. Jean-Louis Gauthey, Cornélius )

This was my favorite piece of art Ted Stearn contributed to our book, illustrating the mondegreen “secretly against your house the fondue waits.” Thanks for everything, Ted. pic.twitter.com/8OAcD15LPU — Gavin Edwards (@mrgavinedwards) 8 février 2019

« C'était mon dessin préféré de Ted Stearn dans notre livre, pour illustrer le calembour “secretly against your house the fondue waits.”

Ted Stearn est né en 1961 dans le Massachusetts. Il se fait d'abord connaître en tant que dessinateur pour MTV Animation des séries d'animations comme Beavis and Butthead, et, parallèlement, mène une carrière d’auteur de bande dessinée. Il a ainsi publié de nombreux dessins dans des revues américaines, comme Rubbert Blanket.En 1999, il sort son premier album de la série Fuzz and Pluck, publié aux Éditions Fantagraphics Books. Il y dépeint un monde fantastique habité par un duo surprenant, voire improbable : Fuzz, un ourson en peluche, simple et innocent, et Pluck, un coq débrouillard et déplumé. Deux autres albums suivront pour compléter la saga : Splitsville publié en cinq comic books de 2001 à 2008 et The Moolah Tree, dernier tome, en 2016.En France, trois albums de la série Fuzz and Pluck ont été publiés - dont le premier dès 2000, aux éditions Cornélius. Le tome 1 de Fuzz & Pluck a été traduit par Jean-Louis Gauthey, le deuxième intitulé Fuzz & Pluck 2 Splitsville (2013) par Émilie Le Hin, et enfin le troisième Fuzz & Pluck 3 L'arbre à thunes (publié en 2016) par Jean-Baptiste Bernet.Le tome deux, Fuzz & Pluck 2 Splitsville, a été récompensé par le Prix de la série du festival d'Angoulême en 2014.Ted Stearn a également enseigné l'art de la bande dessinée au Savannah College (Géorgie), de 2001 à 2004. Il a aussi continué de travailler dans l'animation, notamment en tant que scénariste pour des séries comme Futurama, Rick & Morty, ou encore Squirrel Boy.De nombreux fans, amis, élèves, ou encore collègues, ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux :« On n'oubliera jamais le sens de l'humour et le sarcasme caractéristique de Ted. Dessinateur accompli, scénariste et artiste, il a fait rire tous ceux qui le connaissaient, aussi bien par sa personne que par son art » a déclaré sa maison d'édition américaine Fantagraphics Books