Décès de Mort Drucker, caricaturiste du magazine Mad

Mort Drucker, en 2010

(Marnie Joyce, CC BY 2.0)

< >

Drucker, un des grands maitres américains de la caricature, a fait ses débuts dans l'industrie des comics en 1947, repéré par Will Eisner, pas moins, et rapidement intégré aux équipes de National Comics, qui deviendra plus tard DC Comics, pour de petits travaux d'illustration. Prenant plus d'assurance, il travaillera notamment avec Owen Fitzgerald sur The Adventures of Bob Hope, une étape fondatrice dans sa carrière, selon lui.C'est en 1956 qu'il entre au magazine Mad, alors que ce dernier connait un certain nombre de changements : l'éditeur Al Feldstein, tout juste nommé, constitue une nouvelle équipe et y fait notamment entrer Mort Drucker, qui n'a pas encore trente ans. Ce choix se révèlera particulièrement fructueux...En quelques années, Mort Drucker imposera son style au magazine et à la caricature de célébrités, nourrissant de nombreux futurs auteurs et dessinateurs. Il se fait particulièrement remarquer à travers ses parodies de films, de pièces de théâtre ou de comédies musicales, dans lesquelles il met en scène des hommes politiques, des acteurs, des chanteurs ou d'autres figures médiatiques.Pourtant, « personne n'avait remarqué le talent de Mort Drucker » avant 1959 et The Night That Perry Masonmint Lost a Case, une histoire en quatre pages qui parodiait une série télévisée judiciaire de l'époque, rappelait le critique Grady Hendrix.Drucker lui-même reconnaissait que le cinéma l'avait beaucoup influencé : « Je deviens la caméra, et je cherche des points de vue, la lumière, les plans serrés, les grands-angles, les plans-séquences — tout comme un réalisateur se débrouille pour raconter une histoire de la meilleure façon possible, visuellement. »Outre ses dessins pour le magazine Mad, Mort Drucker a participé à des livres jeunesse et a signé des livres de coloriage pour les adultes.En 2017, il avait été admis au sein du Society of Illustrators Hall of Fame.via New York Times