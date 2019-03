Décès du dessinateur Olivier Cinna

Olivier Cinna © Chloe Vollmer-Lo

Dès son premier album, Mr Deeds, co-écrit avec Hugues Fléchard pour les Éditions Proust, il se fait remarquer en recevant en 2005 le prix Europe du festival de Bruxelles.Dès lors, il poursuit sa carrière au sein du groupe Gallimard, chez Futuropolis, où il illustre les scénarios de Stéphane Piatzszek le temps de trois albums - Fête des morts et les deux parties d’Ordures : Entrée Nord puis Entrée Sud - qui l’imposent comme l‘un des maîtres du noir et blanc de sa génération.En 2017, le dessinateur se révèle à la couleur avec son premier ouvrage chez Aire Libre, Hibakusha. Cet album, adapté d’une nouvelle de Thilde Barboni, permet alors au dessinateur de s’immerger pour la première fois dans la culture du pays du Soleil levant.Toujours avec Thilde Barboni, Olivier se lance ensuite dans un nouvel ouvrage pour Aire Libre, Permafrost, dans lequel il relève le défi de donner ses couleurs à la banquise et aux fonds marins, atteignant un nouveau sommet dans son art de la mise en scène liée à la dynamique chromatique.A ce jour, Olivier avait déjà dessiné une trentaine de planches de ce nouvel opus. Auparavant, il venait de terminer en ce milieu du mois de mars un recueil de dessins japonisants, Haïku, qui sera publié dans la collection des Cahiers Aire Libre en juin 2019.