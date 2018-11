Découvrez Humanity vs. Giants, le manga à l'origine de L'Attaque des Titans

Grand succès du manga de ses dernières années, L'Attaque des Titans, de Hajime Isayama, sera couronné par une adaptation hollywoodienne que les fans espèrent de qualité. L'éditeur Kodansha a voulu célébrer l'auteur et son oeuvre en diffusant le manga envoyé par Isayama au magazine Weekly Shonen Jump en 2005, 4 ans avant la publication de L'Attaque des Titans.





Comme en témoigne le visuel ci-dessus, extrait de Humanity vs. Giants, le manga signé par un Hajime Isayama alors âgé de 19 ans, on retrouve là un certain nombre d'éléments qui feront la substance de L'Attaque des Titans. Ce manga one-shot est disponible gratuitement, en japonais uniquement, sur le site du magazine Debut de Kodansha, qui publie bien sûr la série L'Attaque des Titans.

Séquence nostalgie, donc : Isayama avait envoyé ce one shot en 2005, et avait remporté un prix décerné par l'éditeur l'année suivante. Une forme d'encouragement, donc, qui aura poussé l'auteur à perfectionner l'univers et le titre pour aboutir à L'Attaque des Titans, que l'éditeur publiera avec plaisir.





Avant Kodansha, Isayama avait tenté sa chance auprès de l'éditeur Shueisha, qui avait passé son tour. Et doit amèrement le regretter aujourd'hui... Selon l'éditeur, plus de 86 millions d'exemplaires du manga seraient en circulation.

Le manga a été adapté en série animée, en jeux vidéo et en films live action japonais, et une adaptation hollywoodienne est donc prévue dans les prochaines années.

Il est possible de découvrir Humanity vs. Giants à cette adresse.

