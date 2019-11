Découvrir le Space opera : un premier guide de la science-fiction

rui barros, CC BY 2.0

Des étoiles et des hommes

Pour explorer sans craindre de se perdre les genres de la science-fiction, un premier guide à l’usage des lecteurs décortique le space opera. Si l’association des deux termes évoque tout à la fois des divagations psychotropiques et des scènes aux voix splendides, il n’en est en réalité rien.Le space opera désigne en réalité des œuvres ancrées dans une temporalité lointaine, mais surtout, avec une pluralité de mondes occupés par des espèces vivantes – elles peuvent être humaines ou pas du tout. Les deux exemples majeurs resteront Dune, de Frank Herbert et Star Wars de… Disney — eh oui, patientez encore quelques années et seuls les archéologues et historiens se souviendront de George Lucas...En somme, donc, des fresques et sagas intergalactiques, avec des traversées de l’espace prodigieusement rapides, et des intrigues au niveau planétaire…Les éditions Soleil qui sont à l’origine de ce guide proposent alors de prendre le lecteur par la main, pour l’embarquer dans ce que peuvent être les space opera. Sur le principe, l’idée est intéressante : elle permet de placer des titres de la maison pour mieux valoriser le catalogue auprès des lecteurs.D’autant que d’autres guides sont prévus, le space opera ne faisant qu’ouvrir le bal. Petit regret : il aurait été certainement judicieux pour que ce guide eût mieux porté son nom que de le faire un peu plus dense, en ajoutant quelques références, comme en illustration. Passer par exemple à côté de l’œuvre de Siudmak dont les dessins ont servir régulièrement de couverture pour des ouvrages de SF est assez regrettable. De même, les mentions cinématographiques ou littéraires seraient nombreuses, mais celles données sont clairement incomplètes.En outre, parler de guide alors qu'il ne se trouve qu'une page explicative (dommage, d'ailleurs, les dessins ne sont pas crédités... il faudra avoir l'oeil pour savoir de qui ils sont) puis un inventaire de publications de la maison, pose un petit problème tout de même. Dommage, mais perfectible sans aucun doute.Le “guide” est à consulter et/ou télécharger ci-dessous.