Découvrir les 11 mangas les plus vendus de tous les temps

Si « manga » n’évoque que quelques vagues résonnances asiatiques à l’oreille, et que vous avez décidé de combler un immense vide culturel, alors voici un début de solution. Si l’on ne peut pas appréhender un genre aussi pluriel que le manga en se contentant des meilleures ventes, au moins ces dernières donnent un aperçu relativement historique, du secteur.





ComicBook vient de produire un top 11 des séries manga qui se sont le mieux vendues depuis que l’industrie s’est développée professionnellement — au cours des 70 dernières années, des milliers de titres ont été publiés, mais les plus grands noms restent immuables.

Depuis Doraemon en passant par Astroboy, l’immanquable Bleach ou l’improbable série Slam Dunk certains noms font écho, même pour les plus réfractaires. D’autres séries seront moins parlantes, peut-être, et pourtant particulièrement bien vendues – comme Golgo 13 (un assassin professionnel), Oishinbo (racontant les aventures du journaliste gastronomique Shirō Yamaoka)…

Bien évidemment, le top 3 des meilleurs vendeurs de tous les temps ne surprendra personne : on retrouve en effet Naruto de Masahi Kishimoto, lancé en 1999, et compte 72 volumes. Le tout pour 220 millions d’exemplaires écoulés.

Vient ensuite la création d’Akira Toriyama, Dragon Ball, qui à date a enregistré depuis 1984 plus de 240 millions d’exemplaires vendus, avec seulement 42 tomes.



Mais à tout seigneur tout honneur : c’est sur les mers que règne en prince One Piece et l’univers taré de Monkey D. Luffy, pirate bien accompagné, créé par Eiichiro Oda. Avec 87 volumes publiés, ce sont plus de 430 millions d’exemplaires qui ont été vendus à travers le monde. Maitre incontesté…



