Découvrir Syndrome [E] de Franck Thilliez en bande dessinée en avant-première

Un film mystérieux et malsain qui rend aveugle. Voilà de quoi gâcher les vacances de Lucie Henebelle, lieutenant de police à Lille, et de ses deux jumelles. Cinq cadavres retrouvés atrocement mutilés, le crâne scié... Il n’en fallait pas plus à la Criminelle pour rappeler le commissaire Franck Sharko, en congé forcé pour soigner ses crises de schizophrénie.Très vite, ces deux affaires pourtant éloignées semblent tisser un lien étroit. De la casbah d’Alger aux orphelinats du Canada, les deux nouveaux coéquipiers vont mettre le doigt sur un mal inconnu, d’une réalité effrayante...Le Syndrome [E], paru en 2010, est le roman qui réunit pour la première fois les deux personnages récurrents des romans de Franck Thilliez : Lucie Henebelle et Franck Sharko. Ils vont devoir traquer les origines du Mal : le syndrome [E].Ce roman s'intègre dans la trilogie sur la violence avec Gataca et Atomka qui seront également adaptés chez Philéas respectivement en 2021 et 2022 par le même duo, Sylvain Runberg et Luc Brahy. Et, devinez quoi : en voici un extrait en avant-première...[à paraître 29/10] Franck Thilliez, Muc Brahy, Sylvain Runberg – Le Syndrome [E] – Philéas – 9782491467005 – 17,90 €