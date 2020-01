Défi d'auteurs : adapter Sapiens, de Yuval Noah Harari, en bande dessinée

Daniel Casanave et David Vandermeulen - FIBD 2020

ActuaLitté : Comment est né ce projet d'adaptation ? Connaissiez-vous le texte original de Sapiens ?

Comment avez-vous concrètement procédé avec le texte ?

Nous avions lu le texte avant et chacun dans notre coin, sans nous concerter. J'ai mis du temps à le lire, car Sapiens était extrêmement connu, c'est un immense succès : cela a suscité une sorte de réflexe à m'en éloigner. Et puis un ami me l'a vraiment conseillé. Je lis beaucoup de sciences humaines, mais j'ai été vraiment bluffé par le tour de force de Harari, sa capacité à vulgariser et à amener de nouveaux concepts. J'en ai parlé à Daniel, qui venait de le lire aussi, en lui parlant d'une adaptation, qui serait un beau défi.Je connaissais de nom, mais je ne l'avais pas lu. Trop de gens en disaient du bien, effectivement, seuls quelques papiers s'en prennent à lui.Quinze jours plus tard, Albin nous appelait et nous le proposait, j'ai cru à une blague tant c'était inattendu. Ce qui a été encore plus excitant pour nous, c'est que Yuval Harrari est totalement impliqué dans le processus, il nous chapeaute vraiment. Quand je propose quelque chose, qu'il n'aime pas trop l'idée, il m'envoie un mail d'une ou deux pages pour m'expliquer pourquoi. C'est vraiment un travail à trois.La BD l'intéresse, du coup il est lecteur attentif, sans jamais nous laisser dans notre coin.Il y a environ 80 % du texte initial qui se trouve in extenso dans la bande dessinée. Nous ne coupons aucune idée, aucun passage, l'idée est plutôt de les assembler dans des dialogues et de créer des personnages qui véhiculent les phrases. Évidemment, nous retravaillons les phrases pour le dynamisme du dialogue, mais l'idée est d'éviter au maximum le carton off/image qui caractérise parfois la non-fiction en BD, même s'il est présent quand même.