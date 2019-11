Delitoon : réaliser pour la BD “ce que Netflix a fait avec La casa de papel”

Sung-Eob Lee CEO de Lezhin Comics et Didier Borg, fondateur de Delitoon

Impliquer plus d'auteurs français et européens





A country of Maestri, séerie de Lezhin Comics





Le rythme de production de Lezhin Comics est impressionnant : plus de 250 titres sortent chaque semaine sur la plateforme en anglais, japonais ou coréen. Depuis 2013, Lezhin Entertainement, la maison mère, œuvre pour le développement de ce format de lecture — alors que le webtoon était encore en accès gratuit. Lezhin Comics permettait alors que créateurs de disposer d’options supplémentaires pour monétiser leur travail.C’est en 2015 que la structure s’est aventurée aux États-Unis — avec un chiffre d’affaires de 10 milliards de won (soit 7,7 millions €) sur le seul territoire américain — en 2017, le CA pour l’étranger était de… 10 milliards de won.Avec Delitoon, nous explique Didier Borg, se formalise un accord exclusif de diffusion. « Lezhin Comics est l’une des plus importantes plateformes en Corée du Sud, mais aussi aux États-Unis. Les séries développées et reconnues mondialement pour leur grande qualité, pourront désormais être transposées en langue française sur Delitoon et ce, de manière exclusive », ajoute-t-il.Delitoon, qui ne connaît pas beaucoup de concurrents en France — voire en Europe, estime son fondateur — travaille déjà avec de nombreux producteurs coréens. « Les résultats très positifs que nous apportons motivent les plus grands à nous faire confiance », souligne Didier Borg.La prochaine étape sera de produire des séries Delitoon exclusives, et engager des auteurs français et européens pour développer de nouvelles histoires. Avec pour objectif qu’elles puissent convaincre les lecteurs plus largement.« Je suis convaincu que le marché mondial du webtoon est l’une des voies à exploiter pour libérer les forces de création. Pour autant, les auteurs devront être guidés pour porter des projets à fort potentiel, car la concurrence est déjà forte », relève le PDG de Delitoon.Et de conclure : « Ce que font les plateformes vidéo OTT (ex. Netflix avec La casa de papel etc.), nous pouvons le faire pour la bande dessinée et nous avons désormais les moyens de le faire, tant par l’expérience acquise en diffusant des séries sur Delitoon mais surtout par la force du réseau de partenaires développé depuis 2011 qui nous soutiennent déjà dans cette perspective. »Oh, tout se passe sur smartphone. De quoi convaincre plus facilement encore…