Dernière lubie de Jeff Bezos : place une horloge dans une montagne... #ohwait

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018





La machinerie sera installée dans un lieu reculé du Texas, apprenait-on en début d'année, avec une visée philosophique. Réflexion sur le temps qui passe, portée poétique assurée façon Ronsard 3.0 ou délire de milliardaire déconnecté… les hypothèses vont bon train.Baptisée Long Now , ou Horloge de l’année 10.000, le premier projet de cette construction fut élaboré par Danny Hillis en 1986. Le prototype mesurait 2 mètres de hauteur. Et depuis décembre 1999, le Science Museum de Londres permet d’en découvrir un prototype… Il fallut cependant l’argent de Bezos pour aboutir à une construction géante.L’Horloge doit mesurer 60 mètres de hauteur, et les 42 millions dépensés ont servi à la construction des pièces, et plus tard, aux travaux d’installation. Mais les excentricités d’un milliardaire n’étonnent plus personne.La machine est simplement là pour tenter de faire prendre conscience de toute l’abstraction qu’est le temps — et la construction avait démarré en 2018, comme en atteste le message de Bezos, en février de cette année-là.Certains n’ont d’ailleurs pas peur de la comparaison : c’était soit l’horloge géante, soit des masques pour les salariés des entrepôts d’Amazon. Manifestement, le choix s’est opéré bien avant la pandémie…Sauf que ce grand délire, chez les fans de comics, ne va pas sans rappeler un bon morceau de l’univers des Watchmen. Damon Lindelof, scénariste de la série télévisée, souligne toute la ressemblance entre son scénario, avec une trame bien mystérieuse, et le projet du milliardaire.Dans la série, Lady Trieu — référence à une femme activiste, morte en 248 de notre ère, et présentée comme une Jeanne d’Arc vietnamienne — incarne une futuriste démesurément riche. Elle prend la succession d’Adrian Veidt, son père, connu sous le nom de Ozymandias. (plus de détails ici Or, cette dernière monte également un appareil, baptisé Horloge du Millénaire, en réalité une centrifugeuse quantique, qui doit absorber les pouvoirs du Dr Manhattan, pour les lui transférer. De la sorte, elle inaugurera une nouvelle ère, pour l’humanité, sous son pouvoir. La suite est truculente, et comporte des calmars gelés (mais promis, pas de spoilers).Bezos a-t-il au fond du coeur l'ambition de s’accaparer des pouvoirs divins ? Rappelons que Dr Manhattan est grosso modo omnipotent, peut créer des clones de lui-même, a marché sur le soleil, sans se brûler, et en cas de destruction, ce qui n’est pas possible, peut procéder à une reconstruction moléculaire. Evidemment, il est aussi immortel.Le scénariste s’est d’ailleurs contenté de poster en réaction à l’annonce dans la presse une photo de l’actrice qui incarne Lady Drieu, avec ce commentaire éloquent : « Uh oh. »Sinon, il existe des alternatives à la toute-puissance…