Des auteurs de bande dessinée revisitent des séries manga pour Kaze

Pour la rentrée, Kaze prépare une belle surprise à ses lecteurs : des dessinateurs de bande dessinée se sont lancés dans une exploration de leurs séries manga favorites. Il s'agit là de revisiter, avec une jaquette inédite, la couverture de quatre sagas ultra populaires.









« Chaque œuvre sera revisitée sous la forme d’une jaquette inédite réversible : d’un côté l’illustration originelle, de l’autre son interprétation, permettant ainsi au lecteur de choisir selon ses préférences. Leur disponibilité sera limitée au premier tirage », annonce Kaze.Une croisée des mondes, où chacun, de par son propre style, s’approprie l’univers originel du mangaka. Les publications commenceront au début du deuxième trimestre, avec, comme suit :The promised Neverlandpar Benjamin Lacombe25 avrilBlack Cloverpar Patrick Sobral16 maiFire Punchpar Tarquin20 juinPlatinum Endpar Yslairejuin/juillet

The Promised Neverland by ActuaLitté on Scribd