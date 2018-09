Des bandes dessinées Minecraft publiées par Dark Horse

Sensation du jeu vidéo de ces dernières années, Minecraft se présente comme un jeu de type « bac à sable » : il est possible de créer son environnement et son aventure. L'éditeur Dark Horse, en collaboration avec Mojang AB et Microsoft, publiera l'été prochain une bande dessinée tirée de Minecraft, qui racontera l'histoire d'un adolescent et de sa bande d'amis.

Détail de la couverture de Sarah Graley



Disponible sur à peu près toutes les plateformes de jeu possible, Minecraft rassemble une communauté de passionnés significative. Le jeu autorise une infinité de créations, et il est possible, dans son monde, de créer à peu près tout et n'importe quoi.

Pourtant, l'idée d'une bande dessinée a fait son chemin — il existe déjà des romans Minecraft, après tout. Minecraft Volume One, 80 pages, se présente comme la première bande dessinée officielle ancrée dans l'univers du jeu, et le premier partenariat rassemblant Dark Horse, le développeur Mojang AB ainsi que Microsoft.

La bande dessinée est signée par Sfé R. Monster, dessinée par Sarah Graley, avec des lettrages de John J. Hill.