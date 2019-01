Des barres protéinées à l'édition de comics : création d'Impact Theory

< >

Au départ, Impact Theory avait commencé par la production de contenu vidéo non-fiction, à partir de 2016. Bilyeu animait lui-même une émission proposant des séries d’interviews autour du développement personnel.À partir de maintenant, on vire de bord totalement, et ce sont des comics, et Bilyeu se sent plutôt à l’aise avec cette nouvelle approche. Que ce soit sur le plan économique ou commercial, il se dit convaincu du pouvoir que la fiction peut avoir sur le bien-être. Et difficile de le contredire.Le premier volume, Neon Future, sortira le 20 mars, et racontera un monde en proie à une crise économique, option chômage de masse, où les nouvelles technologies ont été interdites. Et l’humanité se retrouve divisée avec d’un côté ceux qui vivent avec des outils techno implantés en eux, et ceux qui sont naturels...Chose plus amusante encore, le personnage principal est un avatar de DJ Steve Aoki, producteur et disc-jockey américain d’origine japonaise. Il est à la tête du label Dim Mak Records. Il en est le scénariste par ailleurs, avec Jim Krueger.