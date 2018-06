Des mangas partout : bienvenue dans la bibliothèque de Guillermo del Toro

Del Toro est un fan incontestable de Tezuka...



C'est sur son compte Twitter personnel que Guillermo del Toro s'est lancé dans une visite guidée de sa bibliothèque, après avoir publié une photo d'une réplique grandeur nature du fameux faune de son film Le Labyrinthe de Pan... Del Toro a centré ses publications sur les mangas, et pour cause : il est un grand passionné de la bande dessinée à la japonaise.



Some bookshelves in Manga / Anime cabin pt 1 pic.twitter.com/0nIzxbsGW0 — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 26, 2018



En bonne place dans sa bibliothèque, les œuvres d'Osamu Tezuka, avec plusieurs intégrales et autres anthologies : connu pour son personnage d'Astro Boy, Tezuka est aussi l'auteur de L'Histoire des 3 Adolf, Bouddha et La Femme insecte, entre autres chefs-d’œuvre que possèdent Del Toro.

Non loin de Tezuka, un autre grand maitre, Jiro Taniguchi, d'ailleurs présent avec des éditions françaises, chez Casterman, de Terre de rêves...

Some bookshelves in Anime / Manga / Japan cabin pt 3 pic.twitter.com/wVBbF7dfFQ — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 26, 2018



L'incontournable Akira de Katsuhiro Ōtomo est aussi présent dans la bibliothèque de Guillermo del Toro, aux côtés des séries Gunnm de Yukito Kishiro et BLAME !, de Tsutomu Nihei. On devine aussi une collection de Parasite, manga horrifique de Hitoshi Iwaaki, ainsi que Homunculus de Hideo Yamamoto.

Grand fan des studios Ghibli, Guillermo del Toro possède pratiquement un artbook pour chacun de leurs films...

Some bookshelves in Anime / Manga / Japan cabin pt 4 pic.twitter.com/RPkm4DMuhA — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 26, 2018

Plus loin sur les étagères, les séries 20th Century Boys, de Naoki Urasawa, L'École emportée, de Kazuo Umezu, ainsi qu'un étage complet consacré à Monster, une autre série culte de Naoki Urasawa.

Some bookshelves in Anime /Manga / Japan cabin pt5 pic.twitter.com/oqsVbMrtiW — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 26, 2018

Enfin, on retrouve quelques comics et des ouvrages plus généralistes sur le Japon, dont deux anthologies des littératures perse et japonaise... Les inspirations du prochain film de Del Toro s'y trouvent peut-être...