Des super-héros bien blancs pour défendre les valeurs de l'Alt Right

On serait mauvaise langue de railler : après tout, les éditeurs de comics américain ont ouvert leurs publications pour disposer d’une plus grande représentativité des populations. Sont apparus des super-héros et héroïnes gays et lesbiennes, avec des mariages homo, dans le but d’impliquer un plus grand nombre de lecteurs. En quoi l’apparition de Alt Hero serait-elle différente ?Theodore Beale est un activiste sincère et vindicatif de l’Alt Right, et fort de ses convictions humanistes, il a décidé en septembre 2017 de donner une voix à ces revendications. Par l’intermédiaire de la fiction, celui qui est connu sous le nom de Vox Day avait diffusé un trailer des aventures de son héros, Alt Hero. Un comics, genre populaire comme il se doit, qui lui rapportera 32.000 $ à travers un crowdfunding.Son projet est d’autant plus transparent qu’il veut « concurrencer et défier, et éventuellement remplacer les bandes dessinées de DC et Marvel, rongées par le SJW ». Derrière cet acronyme ce sont les « social justice warriors » que l’on retrouve. Autrement, des personnalités que l’Alt-right ne porte pas dans son coeur, parce qu'elles défendent des valeurs liées à la diversité.Beal l’expliquait, toujours avec retenue : « De manière méthodique, résolue et totale, [les comics] essayent de détruire toutes les valeurs — celles américaines, occidentales, chrétiennes, sur lesquelles ils peuvent s’abattre ». En réponse, il fallait un héros fédérateur pour les Blancs, qui « fait le travail que la police ne veut pas faire » et surtout, « nettoie les rues, crime après crime ».Pas de justice sociale, dans ces aventures, l’enjeu pour Beale est de porter haut les croyances de l’Alt Right, cette extrême droite qui n’assume pas son véritable titre, devenue royaume de la post-vérité et des fake news. Et les protagonistes de Marvel ou DC ont de quoi trembler, parce qu’ils « savent qu’ils sont les véritables ennemis, dans cette guerre culturelle ».Il s’est même retrouvé avec le soutien d’un autre bonhomme tout à fait recommandable pour son humanité, un certain Milo Yiannopoulos — dont l’éditeur annula la parution du livre du fait des injures, arguments fallacieux et autres infox… Entre réactionnaires racistes, on se comprend, évidemment.Bien entendu, Alt Hero jure qu’il sert l’intérêt commun, en faisant la traque aux immigrés clandestins, en rendant l’Amérique plus blanche que blanche, et ce, sans employer de lessive… Six tomes de cette propagande doucereuse autant que haineuse sont déjà sortis — avec un tome concernant Paris.Un certain Jean-Michel Durand est déterminé à défendre sa génération contre les ennemis de la France — autrement dit, les Antifas, qui ont été galvanisés par une répression gouvernementale organisée en Allemagne. Devoir lutter contre le Capitaine Europa (sic !), ne sera pas de tout repos pour cet amoureux du drapeau et de la France.Étonnant que l’on n’ait pas encore, du côté du mouvement Bleu marine, eu l’idée de traduire et publier ce texte…