Deux albums d'Astérix débarquent en livre audio chez Audiolib

Les éditions Audiolib, spécialisées dans le livre audio adulte en France, vont produire une BD audio autour des irréductibles Gaulois. Une offre qui renouvelle les éditions existantes – produites en janvier 2015, par Iisis.









Depuis 1959, Astérix ravit des millions de lecteurs de tous les âges dans 111 langues et dialectes ! Pour célébrer son soixantième anniversaire, les éditions Audiolib sont heureuses de mettre leur savoir-faire et amour du livre audio au service d’une BD audio inédite, fidèle à cet univers plein d’humour et porteur de valeurs humanistes positives.

À l’occasion des 60 ans d’Astérix, Audiolib publiera donc le 16 janvier 2019 une BD audio reprenant les deux premiers albums des aventures des irréductibles Gaulois, Astérix le Gaulois et Astérix – La Serpe d’or.

Une production d’envergure qui réunit 7 comédiens, dont une partie du casting original des nouveaux dessins animés, pour une immersion complète dans l’univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo. Une nouvelle façon de donner vie à ces personnages connus et aimés de tous !





Reprenant les répliques originales, les deux albums sont interprétés par de brillants comédiens avec une ambiance sonore irrésistible (musiques et bruitages originaux) pour un plaisir à partager en famille. Une nouvelle façon de donner vie aux personnages créés par Albert Uderzo et René Goscinny.