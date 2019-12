Deux albums français élus meilleurs romans graphiques de l'année

Même dans l'agence miteuse d'un détective alcoolique, un boulot, ça reste un boulot. Et depuis le temps qu'elle en cherche un, Maggy Garrisson veut bien faire quelques concessions. D'autant qu'il y a toujours moyen de se faire quelques billets, quand on est prêt à aider son prochain et qu'on sait faire preuve d'un minimum de présence d'esprit. Ce qui semble d'ailleurs sacrément manquer à Anthony Wight, son patron, qui s'est fait passer à tabac cinq jours après qu'elle eut commencé à travailler pour lui et qui ne reprend connaissance que pour lui demander de lui apporter son vieux portefeuille à l'hôpital.



Très fier d’être dans le top 10 des meilleures BD de 2019 du Guardian! / Very proud to be in the top 10 of 2019’ best comic books by The Guardian! poke @bdgallimard @SelfMadeHero vivement la suite de cette chouette BD — David Rault (@davidrault) December 8, 2019

Le mois de décembre permet de passer en revue le meilleur comme le pire qui a rythmé l'année écoulée. The Guardian a récemment publié un article qui recense les meilleurs romans graphique de 2019 . Parmi les ouvrages distingués, on retrouve deux albums français traduits en langue anglaise.Pour le premier, il s'agit de la série Maggy Garrisson qui réunit Lewis Trondheim au scénario et Stéphane Oiry au dessin. Alors que le premier tome a été publié en France dès 2014 aux Éditions Dupuis, il faudra attendre le 25 avril 2019 pour que la saga voit le jour dans le monde anglo-saxon. Maggy Garrisson est publié chez SelfMadeHero dans une traduction d'Emma Wilson.La saga est présentée par The Guardian comme « un recueil complexe d'histoires autour d'une détective privée basée à Londres ».Synopsis de l'éditeur pour le tome 1 de Maggy Garrisson :Pour le second album, il s'agit d'ABCD de la typographie de David Rault traduit en anglais par Edward Gauvin sous le titre de ABC of Typography et publié aux éditions SelfMadeHero. En France, cet ouvrage collectif a été publié aux éditions Gallimard en novembre 2018. Il regroupe des auteurs comme Seyhan Argun, Aseyn, François Ayroles, Hervé Bourhis, Alexandre Clérisse, Olivier Deloye, Libon, Delphine Panique, ou encore Jake Raynal, Anne Simon et Singeon.« Cet album retrace avec brio presque 3 500 ans d'histoire à travers la bande dessinée », affirme l'hebdomadaire britannique.Résumé de l'éditeur pour ABCD de la typographie :Sur Twitter, David Rault s'est dit très fier de faire parti des meilleures bandes dessinées de l'année élues par The Guardian.