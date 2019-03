Devenez des agents spatio-temporels : un jeu de rôle Valérian

< >

Réalisée sous le contrôle de Jean-Claude Mézières et du studio Mediatoon, cette proposition de jeu de rôle, par les éditions Le Troisième Œil, est le fruit du travail d'une équipe significative. Laurent Rambour, responsable des éditions et à l'origine du projet, s'est entouré de 5 scénaristes et d'un corédacteur, tandis que Josselin Grange assure le travail d'infographie.« Le jeu se compose principalement d'un livre au contenu complet et suffisant, regroupant une description des éléments-clés de l'univers (à la façon d'une encyclopédie), les règles du jeu et un scénario élaboré », explique la page du projet sur Ulule. L'ouvrage en lui-même, de 300 pages, est proposé en deux éditions, classique ou collector, cette dernière bénéficiant d'une couverture spéciale.Outre ce livre, des sets de dés sont proposés pour faciliter la lecture des résultats, certains générant des effets spéciaux. Un livre bonus, réservé à la campagne Ulule, offrira des scénarios de jeu supplémentaires — d'autres livres suivront. Un aperçu des règles et les fiches des personnages sont disponibles, pour avoir un aperçu du jeu.La campagne Ulule est un succès, inutile de le souligner : plus de 50.000 € ont été récoltés, et il est encore possible de précommander son exemplaire du jeu de rôle . Ce dernier sera ensuite disponible dans le commerce.