Devenue Gotham City, Hong Kong est privée de Batman par la Chine

Hong Kong, terre d'affrontements

Détournement politique, ou détour par la politique ?

Frank Miller et Rafael Gramp signaient un volume de Dark Knight Returns : The Golden Child, avec une couverture alternative qui ferait écho aux événements en cours à Hong Kong ? Diable... Interprété comme un soutien aux manifestants, devenu le champ de bataille entre la Chine et les Etats-Unis, le message graphique passait mal auprès des autorités chinoises.Depuis des mois, la situation de cette ancienne colonie britannique, devenue territoire indépendant, se dégrade. Affrontements, manifestations — jusqu’à ce que des étudiants s’arment d’arcs et de flèches pour tirer sur la police… Voilà bientôt six mois que l'endroit est en proie à un conflit politique et ce week-end n’a pas démenti les tensions.Le 8 décembre, un rassemblement doit intervenir, promettant une plus forte mobilisation encore. Au cœur des revendications, l’influence supposée ou exercée véritablement par la Chine, sur les affaires de Hong Kong. Et par extension, une demande forte d’un retour à la démocratie, et au respect de ses principes. Pas vraiment au goût de la Chine.Dans ce contexte, la couverture du prochain Batman de Miller et Grampa semble cristalliser les problèmes. Et quand DC Comics, l’éditeur, diffuse sur les réseaux cette illustration, la Chine se fâche tout rouge — plus rouge encore que le communisme ambiant.Est-ce que l’éditeur avait d’authentiques visées politiques ? Que l’illustrateur a souhaité transmettre un message ? Ou bien que les internautes se sont approprié l’image pour en faire un symbole supplémentaire de leur engagement ? Depuis 1997, l’ex-colonie devrait bénéficier d’un haut degré d’autonomie, conformément aux accords signés. Mais le gouvernement chinois estime toujours que Hong Kong compte comme une extension de l’Empire du Milieu.Que Hong Kong soit la proie d’affrontements, à l’instar d’un Gotham City, le parallèle est amusant. Pour autant, que la tenue de Batwoman, rapprochée de celle des activistes pro-démocratie, dépasse certainement les véritables intentions de l’éditeur et de ses auteurs. D’autant que le costume, de noir et d’or, serait un rappel des tenues adoptées à Hong Kong par les manifestants… voilà cinq ans.Même Grampa a, par la suite, considéré que cette polémique devenait totalement surréaliste — et qu’il ne devrait y avoir aucune controverse sur son travail. Dark Knight Returns: The Golden Child tourne autour de Carrie Kelley, qui doit endosser le tôle de Batwoman pour aider à rétablir l’ordre à Gotham. Or, difficile d’imaginer que le Chevalier Noir puisse ne pas défendre les visées démocratiques : de quel côté imagine-t-on les émeutiers ?Elle fait équipe avec une certaine Lara Kent, fille de Superman et Wonder Woman. Une nouveauté dans le DC Black label, publication prévue pour un public plus âgé et prévue pour le 11 décembre.En attendant, ce week-end marque une nouvelle étape dans les revendications portées par les Hong-Kongais. Outre des arrestations par la Chine de ressortissants, les étudiants et retraités se sont retrouvés pour une nouvelle manifestation. Dénonçant les brutalités policières et les arrestations illégales, les manifestants déplorent que le territoire perde littéralement son âme.Peut-être alors aurait-on vraiment besoin d’un Batman, dans cette autre Gotham…