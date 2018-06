Diane Nelson quitte la présidence de DC Entertainment et Warner Bros

Elle comptait parmi les rares femmes à la tête d’une structure éditoriale aussi importante. Diane Nelson a annoncé qu’elle ne reviendrait pas du congé pris en mars. Présidente de DC Entertainment et de la Warner Bros Consumer Products, elle part pour de nouveaux horizons.





Ayant travaillé 20 années chez Warner Bros avec des responsabilités accrues au fil de sa carrière, son passage chez DC a été marqué par des résultats pourtant mitigés. Les films adaptés des différentes aventures de super héros n’ont pas convaincu autant qu’ils ont nécessité d’investissement.

Côté éditorial, le démantèlement de la filiale Vertigo ne fut pas non plus une réussite : ce segment était l’un des moteurs de ventes pour le secteur du roman graphique, au sein du groupe.

Pour autant, Diane Nelson aura gagné un pari fou : rendre DC Comics plus accueillant pour les lectrices, en favorisant l’arrivée de protagonistes féminins puissants. Mais également en sensibilisant les plus jeunes lectrices avec des » héroïnes accessibles et favorisant l’identification. La création de DC Superhero Girls, la franchise survitaminée en est le meilleur des exemples. Cette dernière est actuellement publiée chez Bayard jeunesse.

Et par-dessus tout, c’est avec Wonder Woman, largement poussée ces derniers temps, qu’elle a imposé une figure de femme internationalement.

Rappelons également qu’elle aura collaboré longuement avec JK Rowling, pour la production des films Harry Potter – avec sa casquette Warner Bros.

« Je suis fière de quitter DC, le laissant plus solide que lorsque je ne l’ai rejoint. Tout le monde me manquera – en particulier dans mon équipe de direction – aucun de nos accomplissements n’aurait vu le jour sans eux », assure-t-elle dans un communiqué.

Originellement, Diane Nelson avait pris un congé pour raisons médicales et familiales.