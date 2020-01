“Dis-moi dix mots” 2020 : célébrez le français au fil de l'eau et en BD

La 25e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie, du 14 au 22 mars, sera rythmée par le thème de l'eau. À cette occasion, l'opération « Dis-moi dix mots » vous invite à étancher votre soif des mots. Une nouveauté cette année, 2020 étant placée en France sous le signe de la bande dessinée, les dix mots « au fil de l'eau » sont illustrés dans un livret par des auteurs bédéistes francophones.









Initiée par le ministère de la Culture et de la Communication, l'opération « Dis-moi dix mots » est une manifestation de sensibilisation à la langue française qui a lieu en parallèle de la Semaine de la langue française et de la Francophonie. De septembre à juin, durant chaque année scolaire, chacun est invité à se saisir de 10 mots, sélectionnés par les différents partenaires francophones, autour d'une thématique annuelle, et à jouer avec eux, sous la forme artistique de son choix.



L'édition 2020 de l'opération est consacrée à l'eau. Parce qu'elle rassure, inquiète, réconforte, inspire, réjouit, soigne, l'eau croise sans cesse nos existences. Elle est un bien commun de l'humanité. Les dix mots choisis par les différents partenaires francophones (la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l'Organisation internationale de la Francophonie) pour illustrer le thème sont : Aquarelle / à vau-l'eau / engloutir / fluide / mangrove / oasis / ondée / plouf / ruisseler / spitant.



Une forme nouvelle et prometteuse pour le livret des 10 mots, en BD



Chaque année, le livret des dix mots propose des textes inédits d’auteurs francophones accompagnés de citations et de définitions. Pour cette année 2020, dont le fil rouge sera la bande dessinée, le livret a été pour la première fois conçu par des auteurs bédéistes francophones.



La France a proposé la bande dessinée comme moteur de la promotion des 10 mots de la langue française pour 2020 déclarée officiellement « année de la bande dessinée » pour qu’émerge une nouvelle forme de livret des 10 mots. Cette proposition a rapidement ruisselé vers les autres partenaires réunis à plusieurs reprises en visioconférences ; elle a reçu de leur part un avis favorable, et même enthousiaste au pays d’Hergé ! C’est ainsi que la Belgique s’est volontiers chargée de coordonner le livret.



Ainsi, sept artistes se sont attelés au projet, pour proposer une création originale autour du mot sélectionné par leur pays : Léandre A et Laura Dudler pour la Suisse, Sophie Bédard pour le Québec, Mory Diané et Mahmoud Bahlous pour l’OIF, Nathalie-Anne Ferlut pour la France, et Laura Tran et Tiffanie Van de Ghinste pour la Belgique. Nicolas Chalupa (Belgique), lui-même auteur a été le coordinateur de l'opération.



Pour assurer une cohérence et permettre une lecture fluide de l’ensemble des contributions, le dessin en noir et blanc a été privilégié. Pour le reste, tous les outils étaient possibles, crayon, feutres, aquarelle, encre de Chine, palette numérique… Des définitions des dix mots, extraites du Grand Robert de la langue française (2019), accompagnent ces planches de bande dessinée.



Le résultat est disponible dans le livret ci-dessous.



Ce livret a été réalisé par le réseau OPALE (Organismes francophones de politique et d’aménagement linguistiques), avec les directions de publications de la France, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Québec, de la Suisse romande et de l'Organisation internationale de la Francophonie.



278 auteurs, 25 pays :

la francophonie, riche de sa diversité



Tous les amateurs des mots (individuels, bibliothèques, scolaires, associations...) sont maintenant invités à laisser libre cours à leur créativité et à explorer les sens de ces dix mots ! L’association Initiales et la DRAC Grand Est vous proposent d'ores et déjà de jouer avec les 10 mots de l'opération « Dis-moi dix mots 2020 ». Toutes les informations sont à retrouver à cette adresse.