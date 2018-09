Disparition de Gary Friedrich, cocréateur de Ghost Rider

Cocréateur de Ghost Rider, aux côtés de Roy Thomas et Mike Ploog, le scénariste américain Gary Friedrich est décédé le 29 août dernier à l'âge de 75 ans. D'abord employé par Charlton Comics, Friedrich rejoint les équipes de Marvel au début des années 1960, où il travaillera sur une variété de séries, de Kid Colt à Daredevil, en passant par Hulk et Sgt. Fury and His Howling Commandos.









C'est au cours de l'été 1971 que Gary Friedrich évoque auprès de Stan Lee son idée d'un super-héros un peu particulier, sombre et à l'aspect plutôt repoussant et effrayant. Le scénariste a vu L'Équipée sauvage, avec Marlon Brando, et souhaite s'en inspirer en y ajoutant bien sûr un aspect fantastique et surnaturel. Le Ghost Rider, entité démoniaque qui a pris possession de Johnny Blaze, est né.

Le personnage fait sa première apparition dans Marvel Spotlight #5, en 1972, et deviendra rapidement l'un des plus reconnaissables. Deux films ont même été consacrés à Ghost Rider, en 2007 et 2011, avec Nicolas Cage dans le rôle de Johnny Blaze. Les deux longs-métrages feront un four au box-office, mais les comics Ghost Rider sont toujours publiés par Marvel.

À la sortie du premier film, Friedrich avait par ailleurs attaqué Marvel pour violation de ses droits sur le personnage. D'abord débouté, Friedrich avait fait appel, avant qu'un accord ne soit trouvé avec le groupe d'édition en 2013.

Outre son travail chez Marvel, Friedrich a également fait un passage chez Topps Trading Cards, fabricant de cartes à collectionner, pour lequel il conçut des cartes Superman. Il croisa dans les couloirs Art Spiegelman, et travailla notamment avec Jack Kirby à ses débuts chez Charlton Comics.





< >

« Je n'entrerai pas dans les détails à ce stade, mais je voulais dire que l'un de mes amis les plus anciens et les plus chers, Gary Friedrich, est décédé hier soir des effets de Parkison, qu'il avait depuis plusieurs années. Cela et sa surdité quasi totale l’ont laissé isolé ces dernières années, et sa femme Jean semble contente qu'il ait enfin trouvé le repos », a commenté Roy Thomas, collègue et ami de Friedrich, avec lequel il avait fondé un groupe de rock dans sa ville natale, Jackson, dans le Missouri.

Le neveu de Gary Friedrich, Chris, a confirmé sa disparition sur Facebook.







via Syfy, Movieweb