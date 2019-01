Disparition de l'auteur de bandes dessinées Denis Sire

Dessin de Denis Sire





Né en 1953 à Saint-Nazaire, passé par l'école des arts appliqués et grand amateur de rock, Denis Sire a publié ses premiers dessins dans Métal hurlant, dès 1976. Il publie son premier album, Menace diabolique, en 1976, chez Les Humanoïdes associés.



Il a notamment collaboré, au cours de sa carrière, avec William Pac, pour Racing (La Sirène, 1992) et les tomes de Courses de légende (Horizon illimité), et Jean-Pierre Dionnet pour L'Île des amazones — Orchid Island (Albin Michel/L'Écho des Savanes, 1997).









Proche de Frank Margerin, il a comme lui signé un certain nombre de pochettes de disques, notamment pour Taxi Girl.