Disparition de Quino, le créateur de Mafalda

Joaquin Salvador Lavado est né le 17 juillet 1932 à Mendoza, en Argentine. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient Quino et commence à démarcher « les rédactions, cartons sous le bras », notamment à Buenos Aires : il propose alors ses dessins aux journaux de droite comme de gauche. Élevé dans une famille anticléricale, le personnage que deviendra Mafalda prendra des teintes très anticapitalistes par la suite...Malgré un graphisme qui évoque un univers plutôt enfantin, Mafalda aborde en effet des sujets particulièrement sérieux, politiques, voire sociétaux, à la plus grande surprise des adultes qui la côtoient, et des lecteurs. À l'origine créée pour une campagne de publicité, Mafalda aura finalement pris son indépendance dans plusieurs albums, publiés entre 1964 et 1973.Après 1973, Quino poursuit sa carrière de dessinateur en signant d'autres recueils de bandes dessinées humoristiques, sans jamais rencontrer un succès équivalent à celui de Mafalda.Quino a reçu de nombreux prix et distinctions, dont l'insigne d'officier de la Légion d'Honneur, également remis à Mafalda, à titre symbolique.L'annonce du décès de Quino a été confirmée par Daniel Divinsky, son éditeur argentin.