Disparition du dessinateur Laurent Vicomte, “auteur majeur de la BD”

Photographie : détail de la couverture de Sasmira, par Laurent Vicomte

« Né à Sainte-Adresse en 1956, Laurent Vicomte a débuté sa carriere dans La Presse de la Manche en 1975 avant de dessiner pour les journaux Spirou, Tintin et diverses revues scoutes », rappellent les éditions Glénat dans un message saluant la mémoire de l'auteur.Sa rencontre avec Pierre Makyo débouche sur le premier cycle de Balade du bout du monde, dont il signe les dessins des quatre tomes, La Prison (1982), Le Grand Pays (1984), Le Bâtard (1985) et La Pierre de folie (1988), tous publiés par les éditions Glénat.En 1997, il publie le premier tome de sa série Sasmira, L'appel (Humanoïdes associés), qu'il dessine et scénarise : une oeuvre « magistrale, proche de la perfection », indiquent les éditions Glénat. Il travaillera sur le tome suivant avec Claude Pelet, puis avec Anaïs Bernabé pour les deux derniers.« Laurent Vicomte a toujours fait preuve d'une exigence folle et les oeuvres qu'il a signées de son trait raffiné lui ont permis d'être considéré comme l'un des auteurs majeurs de la bande dessinée contemporaine », termine la maison d'édition.Avec Régis Loisel et Jean-Charles Kraehn, Laurent Vicomte avait créé le Festival BD de Perros-Guirec en 1994.