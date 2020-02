Disparition du dessinateur Philippe Adamov, coauteur du Vent des dieux

Philippe Adamov (Esby, CC BY SA 3.0)

Né en 1956, Adamov découvre la bande dessinée avec Harold Foster, Jijé, ou encore Moebius, qu'il citait volontiers comme une référence pour son travail. Il s'inscrit d'ailleurs dans une certaine tradition d'une science-fiction à la Métal hurlant ou Planète sauvage : après un passage à l'école Estienne, il œuvre comme décorateur aux studios René Laloux.À la fin des années 1970, sa carrière commence avec plusieurs illustrations de romans de science-fiction, puis la publication d'une histoire dans Okapi. « C’est en 1985, avec Le Vent des Dieux qu’a débuté notre histoire avec Philippe. C’était l’œil avisé du directeur éditorial Glénat de l’époque, Henri Filippini, aujourd’hui historien de la bande dessinée, qui avait saisi le potentiel du travail de Philippe dans les pages d’Okapi », rappellent les éditions Glénat dans un communiqué.Philippe Adamov publiera de nombreuses séries chez Glénat, dont Le Vent des dieux, donc, avec Patrick Cothias, en 5 tomes, Les Eaux de Mortelune, toujours avec Cothias, ou encore L'Impératrice rouge, en 4 tomes, avec Jean Dufaux.« La générosité de son dessin réaliste, sa finesse et ses subtilités, elles étaient le miroir d’un homme pudique d’une grande gentillesse auquel nous souhaitons rendre hommage aujourd’hui en appelant tous ceux pour qui Philippe et son travail ont comptés à envoyer, à lui, sa famille et ses amis, les plus belles pensées », soulignent encore les éditions Glénat.