Disparition du mangaka Garon Tsuchiya, auteur d'Old Boy

Né en 1947 à Tokyo, le mangaka japonais Garon Tsuchiya est mort le 7 janvier dernier à l'âge de 70 ans. Collaborateur de Jirō Taniguchi à ses débuts, il avait également écrit avec Nobuaki Minegishi la série Old Boy. En 2007, cette œuvre culte lui avait valu un Prix Eisner de la meilleure édition américaine d'une œuvre internationale.

Scénariste de manga seinen et de gekiga, pour un public plutôt adulte donc, Garon Tsuchiya avait multiplié les pseudonymes au cours de sa carrière : Hijikata Yūmine, Marginal, Last Pass, Dark Master et enfin Marley Carib ou Caribu Marley, choisi en hommage à Bob Marley. Après des études à l'école spécialisée en formation de mangakas Gekigasonjuku de 1977 à 1979, dont il fait partie des premières promotions, il collabore avec certains de ses anciens camarades sur différents projets.Au début des années 1980, il s'associe avec Jirō Taniguchi pour différentes séries, Ao no senshi (1980-1981), Live! Odyssey (1981), Knuckle Wars (1982-1983) ou encore Rude Boy (1984-1985). C'est de 1996 à 1998, avec Nobuaki Minegishi, qu'il écrit la série Old Boy, adaptée en 2003 au cinéma par le coréen Park Chan-wook.En France, outre Old Boy, publié par Kabuto, Astral Project, signé avec le pseudonyme Marginal, est publié par Casterman.via Wikipédia