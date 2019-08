DIY : il a construit l'armure d'Iron Man en titane, et elle vole

Le boulot ne s’est pas fait tout seul, mais l’armure serait opérationnelle : comprendre, le costume résiste aux balles et vole. Cependant, pas de rayons répulseurs ni d’armes de niveau militaire intégrées. Pas plus que d’intelligence artificielle super-évoluée cela dit.Mais voilà : Adam Savage a produit une armure entièrement en titane, tout à la fois super résistant et léger. Selon lui, le costume ne pèse que 20 livres, soit à peine 9 kg. Il a été réalisé avec une imprimante 3D — et la société qui a fourni le matériel a également couvert les 250.000 $ de matériel nécessaire.« Ça vient de mes obsessions. Ces choses auxquelles je n’arrête pas de penser », expliquait-il récemment chez Marvel La vidéo sur une quarantaine de minutes raconte cet épisode glorieux de réalisation — et un peu moins glorieux d’expérimentation. Les gestes sont un brin moins fluides que ceux de Tony Stark quand il devient Iron Man, mais dans l’ensemble… oui, ça fonctionne.C’est le jetpack de la société Gravity Industries qui a été employé pour arriver à reproduire une armure qui soit en mesure de s’élever dans les airs, non sans risques.Pour certains, ce sera pousser le cosplay un peu loin. Pour d’autres… eh bien si un particulier peut réaliser ce type de machine, on se demande bien où en sont les militaires…Son émission Savage Builds est diffusée sur Discovery Channel, mais les épisodes ne sont pas accessibles — restrictions géographiques obligent… – en Europe.Précision : lors de la Comic Con de juillet dernier, Marvel a aussi dévoilé le prochain design du costume d’Iron Man, dans les jeux vidéo.