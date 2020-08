Donjons et Dragons, Hellboy : du jeu de rôle aux comics, et inversement

Le jeu de rôle en pespective

Hellboy: The Roleplaying Game - Kickstarter

Crédit photo : -iBaNe- CC BY-ND 2.0

Dans les années 80, parmi les pages pub qui fleurissaient au sein des magazines de comics, des encarts promotionnels pour Donjons et Dragons se présentaient sous la forme de courtes histoires dessinées. Des personnages et archétypes de la série vivaient de brèves aventures, avec pour objectif de promouvoir l’univers du jeu de rôle. Ces publicités originales ont profondément marqué l’artiste Cullen Bunn qui a décidé de s’inspirer de ses souvenirs d’enfance pour créer une nouvelle série originale intitulée Deepest Catacombs.Bunn s’est confié à Newsarama , affirmant que, pour certains numéros, il attendait plus la suite des pubs que le contenu du magazine lui-même. Faisant de la nostalgie son moteur créatif, le dessinateur va apparemment reprendre la même forme que les réclames de D&D.Deepest Catacombs sera une histoire de fantasy racontée dans des publicités d’une page pour un RPG fictif. « Je ferai une série de bandes dessinées d’une page conçue comme un hommage à ces publicités. Chaque page de la bande dessinée racontera l’histoire continue d’un petit groupe d’aventuriers partant pour une quête épique dans un terrible donjon. »Pour donner de la profondeur à son projet, l’artiste prévoit de collaborer avec des illustrateurs différents pour chaque épisode. L’équipe comprend pour l’instant Blacky Shepherd, Gabriel Walta, Gary Bedell (Graveyard Slaughter), Dalibor Talajic (Deadpool Kills the Marvel Universe). Deux pages par semaines sont prévues, les deux premières sont librement accessibles sur le Patreon de Cullen Bunn.Si la licence Deepest Catacombs n’existe pas, le jeu de rôle est basé sur le fonctionnement de Donjons et Dragons et reste jouable dans l’absolu. Il existe des statistiques sur les monstres et les personnages, les objets magiques et les sorts. Chaque nouveau chapitre de la bande dessinée sera complété par du contenu de jeu. Les joueurs pourront ajouter ces créations à leurs propres campagnes.De l’autre côté du spectre créatif, Hellboy s’apprête à devenir une sorte de D&D. Plus tôt ce mois-ci, Mantic Games a lancé son Kickstarter proposant une version numérique et physique du futur jeu.Bien que les règles de base soient semblables à la 5e édition de Donjons et Dragons, le RPG Hellboy introduira de nouveaux rituels et un système de magie occulte qui inclut des exorcismes, des inversions de malédictions ou des invocations.La campagne a déjà largement dépassé son seuil de financement initial et restera ouverte jusqu’au 7 septembre. Pour plus de détails, rendez-vous directement sur le Kickstarter.