Doublement primé, Les Enfants de la mer sera adapté au cinéma

Le manga Les Enfants de la mer de Daisuke Igarashi aura son adaptation sur grand écran, une première pour le travail du mangaka. Le studio 4°C, à qui l’on doit déjà les films d’animation Mutafukaz ainsi que les trois films Berserk, sera aux commandes du projet. Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.









Le seinen Les Enfants de la mer mêle tranche de vie et enquête surnaturelle en 5 tomes reliés. La série a débuté en 2005 dans IKKI, le magazine de prépublications des éditions japonaises Shogakukan. Les cinq tomes ont été traduits en français chez Sarbacane avant l’arrêt de sa commercialisation.



Daisuke Igarashi a été doublement primé pour cette série. Il a reçu le prix d'excellence Japan Cartoonist Awards pour les dessins des Enfants de la mer en 2009 ainsi que le prix d'excellence des Japan Media Arts Awards au Japan Media Arts Festival de 2009 également.



Au centre de tout, on retrouve la mer, celle des profondeurs qui regorgent de secret, de créatures légendaires et de mythes originels. Après Mowgli élevé par des loups, on découvre ici ses pendants aquatiques avec Umi et Sora, orphelins élevés par des mammifères marins. Ruka fera leur connaissance lors d’un stage d’été à l’aquarium du petit port de pêche.



Elle sera alors témoin d’un enchaînement d’évènements étrange : pluie de météores, spectres, rassemblement de cétacés, les vacances ne seront décidément pas de tout repos pour le trio. Daisuke Igarashi se repose une nouvelle fois sur une ambiance hors normes et infusée de poésie fantastique.





Via Comics Natalie