Du cinéma à l'écran : 3e Rencontres nationales de la bande dessinée

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image organise ses 3e Rencontres nationales de la bande dessinée, les 4 et 5 octobre, avec pour thème cette année « Bande dessinée et cinéma : du dessin à l’écran ». Deux jours de rencontres, tables rondes, projections avec Benoît Delépine, Anne Fontaine, Bruno Podalydès, Pascal Rabaté, Camille Jourdy...









Pierre Lungheretti, Directeur Général de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’image présente la manifestation



« Les Rencontres Nationales de la bande dessinée ont été lancées en octobre 2016 par la Cité afin de créer un espace de débats et d’analyses sur les questions qui traversent le 9e art de nos jours. Cette manifestation permet d’interroger les mutations d’une discipline dont l’essor artistique et économique a renforcé la place dans le paysage culturel national et international.



Le thème que nous avons choisi de traiter cette année pour la 3e édition, “Bande dessinée et cinéma”, nous permettra d’examiner l’évolution significative des interactions entre les deux arts, avec un phénomène nouveau : l’augmentation des adaptations de bandes dessinées par le cinéma d’auteur français qui ont donné lieu à des films marquants.



Le 9e art s’est également nourri du 7e, avec des emprunts permanents tout au long de son histoire. Ces deux jours de débats feront se rencontrer des auteurs, des cinéastes, des producteurs, des experts sur ces relations étroites et fécondes, qui sont appelées à se densifier ».

La participation à ces journées d’étude est gratuite sur inscription (recommandée en raison du nombre de places limité). Le programme est présenté ci-dessous.