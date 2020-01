Dune : premières images du roman graphique... à pleurer

Ne tapons pas trop fort sur les illustrations de Raúl Allén et Patricia Martin : peut-être qu’en réalité, le véritable problème vient de ce que Brian Herbert et Kevin J. Anderson réalisent l’adaptation. On leur devait déjà les suites aux romans de Frank Herbert, qui n’auraient clairement pas dû voir le jour — ou alors avec un avertissement aux lecteurs, type : « Attention, ceci est une honteuse exploitation commerciale d’une œuvre puissante originellement, mais ici totalement dénuée de toute substance. »Du genre, donc.En août 2017, Brian Herbert avait annoncé que les trois romans graphiques étaient sur les rails pour accompagner et exploiter l’univers. Une conséquence logique de la signature en novembre 2016 d’un accord entre Legendary Entertainement et les héritiers : la création d’une franchise avec produits dérivés à foison — on n’envisage pas encore les petits flacons d’authentique sable de Dune, mais patience — était clairement annoncée.Donc le premier roman graphique est en approche et Brian Herbert arrive à lancer : « Je suis heureux de présenter cette fidèle adaptation en roman graphique du chef-d’œuvre de mon père. C’est la première fois que Dune est publié dans ce format, et il présentera l’univers fantastique de Frank Herbert à de nombreux lecteurs. »Les visuels sont étonnants et passablement déroutants : on peine à retrouver le Duc Leto, et Dame Jessica ne ressemble vraiment à rien : un visage d'adolescente loin du secret et de l'habileté que son éducation Bene Gesserit permettrait d'attendre... Quant au jeune Paul, dans son distille probablement trop lâche au niveau des genoux, il sauve un peu l’ensemble.Bref… quand on a acheté une licence, on décline, n’est-ce pas ?