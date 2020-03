Dupuis : Stéphane Beaujean remplace Sergio Honorez à la direction éditoriale

Stéphane Beaujean (© Celine Villegas) et Sergio Honorez

L’enjeu est de redonner à Belvision toute sa capacité à créer des contenus originaux, qu’il s’agisse ou pas d’adaptations de bandes dessinées Dupuis.Nous tenions à remercier Sergio pour ces années consacrées à un catalogue, une maison et des auteurs qui l’ont bercé depuis l’enfance. Son sens des contenus, sa sensibilité, sa capacité à enthousiasmer lui ont permis d’obtenir avec son équipe de très beaux succès éditoriaux, mais aussi de faire de Dupuis l’un des éditeurs les plus en pointe sur la gestion et la valorisation de son patrimoine.Après quatre années passées en tant que directeur artistique du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, Stéphane Beaujean rejoindra en mai les équipes des Éditions Dupuis au poste de directeur éditorial.Stéphane Beaujean a débuté sa carrière comme libraire et critique de bande dessinée. En 2012, il fonde le magazine trimestriel Ka Boom et en assure la rédaction en chef jusqu’en septembre 2016, date à laquelle il prend la direction artistique du Festival d’Angoulême après trois ans de conseil stratégique et artistique pour ce dernier.Sa profonde connaissance du marché de bande dessinée, son regard artistique affuté et son appétence pour la création sans frontière seront de sérieux atouts pour remplir sa nouvelle mission.Une mission ambitieuse : renouer avec une création de bande dessinée ancrée en Europe, mais tournée vers les lecteurs et lectrices du monde entier, pour relever le défi de la lecture, regagner des parts de marchés et ainsi faire rayonner plus largement le talent de nos auteurs. Pour cela, il pourra compter sur une équipe d’éditeurs passionnés et solides, qu’ils ou elles soient situés à Marcinelle ou à Paris.