Editis prend 30 % de Jungle, pour fonder une maison de bande dessinée

Le groupe Steinkis verra donc Editis prendre une participation de 30 % pour la maison Jungle — et ce dernier prendra donc la diffusion et la distribution de l’ensemble des ouvrages du groupe. Par là-même, Interforum prendra donc les commandes à compter de janvier 2020.« Nous nous réjouissons de ce rapprochement avec Jungle qui s’inscrit dans une logique commune de développement de nos publications et de nouvelles perspectives de supports de création pour nos auteurs : livres traditionnels avec les maisons d’édition d’Editis, BD avec Jungle et déclinaisons audiovisuelles favorisées par notre appartenance au Groupe Vivendi », assure Vincent Barbare, président d’Edi8, pôle éditorial dont se rapprocheront les éditions Jungle en vue de la création d’une nouvelle maison.Par le passé, plusieurs projets ont fait se rejoindre Steinkis, dirigé par Moïse Kissous, et Editis, sur des adaptations en bande dessinée de romans. D'autre part, les équipes de Jungle ont récemment cédé les droits audiovisuels de la série de bande dessinée La Brigade des cauchemars (écrite par Franck Thilliez, auteur phare du groupe Editis) à la société de production Calt Story (Kaamelott, Soda…) afin de l’adapter en série télévisée internationale.La nouvelle structure devrait porter une quinzaine de projets d’adaptations en romans graphiques, qui seront dévoilés au cours du festival de la BD d’Angoulême – parution au 2e semestre 2020.L’objectif de cette nouvelle maison sera notamment d’accompagner ces auteurs dans cette dynamique, pour explorer toutes les passerelles permettant à leur travail et à leur univers de se développer, au-delà de la première vie en librairie et au gré de leurs envies et de leurs projets, assure un communiqué de presse.