Eiichiro Oda promet encore “4 ou 5 ans” de parutions pour le manga One Piece

Avec 96 volumes publiés depuis juillet 1997, One Piece fait d'ores et déjà partie des séries de manga les plus longues de l'histoire. Mais Eiichiro Oda ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : dans un entretien, l'auteur a indiqué qu'il prévoyait encore « 4 à 5 ans » de publications avant d'atteindre la conclusion de son récit. La question lui a été posée lors d'une émission télévisée, A la tubo, diffusée par Fuji TV.Tournée dans les locaux de la rédaction de Weekly Shōnen Jump, la revue de l'éditeur Shūeisha, l'émission a eu le privilège d'inviter Eiichiro Oda pour une de ses très rares apparitions en public.Le mangaka a souligné connaitre depuis longtemps la conclusion de son récit, mais assure prendre son temps pour s'assurer que tous les éléments sont en place. Il a précisé qu'il devait rediscuter des détails de cette fin « à chaque fois que mes éditeurs changent ».En 2017, Oda avait laissé paraitre une certaine lassitude vis-à-vis de One Piece , qui semble bien oubliée désormais. Mais son éditeur de l'époque avait presque donné l'alarme : « Je ne sais pas encore [quand One Piece s'arrêtera], car One Piece est très populaire au Japon et l'engouement ne cesse de grandir, ce qui fait que l'histoire ne fait que se prolonger alors qu'elle se déroule. Même Oda-sensei tente de mettre fin au manga le plus rapidement possible vu sa popularité », indiquait-on alors...Un an plus tôt, Oda avait indiqué que son manga n'avait révélé que 65 % de son histoire globale ... En France, le manga est publié par les éditions Glénat.via Anime News Network