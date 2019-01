Emil Ferris reçoit le Fauve d'or 2019 à Angoulème

FIBD 2019 – À quelques heures de la fin de la manifestation, le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême présente le palmarès officiel de cette année. Et le livre exceptionnel d’Emil Ferris remporte le Fauve d’Angoulême, ou Fauve d’or.









S’ajoutant au palmarès des 10 titres des Prix découvertes, le palmarès 2019 couronne donc l’ouvrage paru chez Monsieur Toussaint Louverture. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Emil Ferris, traduit par Jean-Charles Khalifa.

Impressionnant succès critique et public en France et aux États-Unis, ce livre a été encensé par des auteurs prestigieux comme Art Spiegelman. Ouvrage monumental en forme de journal intime tenu par une jeune fille fascinée par les créatures monstrueuses, Moi, ce que j'aime c'est les monstres est une ode magistrale à la différence et un plaidoyer en faveur du respect de l’autre.

Prix spécial du jury : Les Rigoles, de Brecht Evens (Actes Sud)



Par une nuit d’été, tout peut arriver. Les corps et les destins s’entremêlent au gré des rencontres et du hasard pour composer une œuvre chorale baignée de couleurs, en hommage à la fête et à la vie. Grand maître de l’aquarelle, Brecht Evens s’est déjà vu décerner le Prix de l’audace par le Festival d’Angoulême pour son album Les noceurs, en 2011.



Prix de la série : Dansker, de Halfdan Pisket (Presque Lune)

Dernier volet de la trilogie que l’artiste danois consacre à l’histoire de son père, qui a fui la Turquie en désertant l’armée avant d’émigrer au Danemark.Un récit sombre et sans concession, taillé à vif dans l’encre noire, sublimé par le dessin symbolique d’un fils qui, en se substituant au « je » paternel, donne à comprendre la violence d’une vie chaotique.

Prix révélation : Ted drôle de coco, d'Émilie Gleason (Atrabile)

Ted a des jambes interminables, des épaules de déménageur et un corps d’anorexique. Il mène sa vie à cent à l’heure mais ne supporte pas le changement. Normal : ce zigoto à la Mr Bean est un autiste Asperger. Inspiré par le frère de l’autrice, Ted est le héros d’une bande dessinée endiablée qui sensibilise avec beaucoup de peps à la réalité de cette maladie.

Prix jeunesse : Le Prince et la Couturière, de Jen Wang (Akiléos)



Pendant que ses parents lui cherchent une épouse, le prince Sébastien, lui, a trouvé une couturière. Devenue au fil du temps sa meilleure amie et première confidente, elle seule sait que chaque nuit, en secret, il s'habille de robes et devient Lady Crystallia. Avec beaucoup de finesse, Jen Wang brode un récit touchant sur la tolérance et la différence.



Rumiko Takahashi Grand prix 2019 du

festival de BD d'Angoulême

Prix Patrimoine : Les Travaux d'Hercule, de Gustave Doré (2024)



Célèbre pour ses illustrations de grands classiques de la littérature, Gustave Doré s’est d’abord consacré à la bande dessinée. Publiée alors que l’artiste n’avait que 15 ans, cette vision parodique des travaux d’Hercule, inspirée par Rodolphe Töpffer, met en lumière l’imagination de Doré, sa verve narrative et ses trouvailles graphiques.

Prix Polar SNCF :

VilleVermine, T1, L'Homme aux babioles de Julien Lambert

(Sarbacane)

Rien de tel qu’un décor urbain déglingué pour un bon polar ! À VilleVermine la bien-nommée, le détective Jacques Peuplier, qui enquête sur la disparition de la fille de la reine des bas-fonds, affronte un savant fou et son armée d’hommes- mouches. Mais il pourra compter sur un simple gamin des rues pour trouver le renfort nécessaire...

Prix de la BD alternative : Expérimentation, de Samandal



Samandal est le nom d’un collectif d’auteurs de bandes dessinées libanais créé en 2007. Expérimentation est leur cinquième anthologie qui regroupe des récits en français, en anglais, en arabe et en langage muet (sous la direction d’Alex Baladi). Les auteurs du collectif sont : Barack Rima, Lena Merhej, Joseph Kai, Raphaëlle Macaron, Nour Hafaoui, Karen Keyrouz et Tracy Chahwan.



