Emmanuel Macron sera au festival de la BD d'Angoulême ce 30 janvier

Après un passage à Nersac, sur le site de l’usine Saft, en Charente, Emmanuel Macron prendra la direction du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, alors que le ministère de la Culture et le Centre National du Livre (CNL) entendent faire de l'année 2020 celle de la bande dessinée, célébrée en tant que 9e art où les auteurs français sont la fierté de leur pays...Le président déjeunera avec des auteurs de bandes dessinées, dont l'identité n'est pas précisée, à la Cité de la BD d'Angoulême, avant de visiter deux expositions au Musée de la BD, « Dans la tête de Pierre Christin » et « Lewis Trondheim fait des histoires ». Le président de la République sera bien sûr accompagné de Franck Riester, ministre de la Culture.La visite du président se fait dans un contexte particulier : depuis plusieurs mois, les auteurs, d'une manière générale, alertent sur leurs conditions de vie et les difficultés auxquelles ils font face pour vivre de leur art. Les auteurs de bandes dessinées sont eux aussi concernés : si le marché de la BD dans son ensemble est dynamique, peu de créateurs profitent de cet engouement du public pour le format...Il y a quelques jours, le ministère de la Culture a reçu des mains de Bruno Racine un rapport , très attendu par les créateurs, sur leur statut, qui propose différents moyens de l'améliorer. Si les propositions du ministre Franck Riester font l'objet de toute l'attention des auteurs et de leurs organisations professionnelles, elles ne devraient être dévoilées qu'au mois de février ...Notons que, selon nos informations, le fameux rapport ne devait pas être dévoilé avant le festival d'Angoulême : il semblerait que ce soit une demande émanant directement de l'Élysée au ministère de la Culture qui ait conduit à ce qu'il soit communiqué en avance. Une première, assurent certains : mais comment laisser un président sans matière, avec un tel déplacement ?