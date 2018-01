En janvier, les tomes des Fairy Tail et Fairy Tail Zero à prix cadeau

Les amateurs vont pouvoir se régaler jusqu’à épuisement des ressources : les éditions Pika annoncent une campagne de réduction de prix de grande ampleur. Et pas sur n’importe quelle série : Fairy Tail et Fairy Tail Zero.









L’opération a débuté ce 1er janvier, pour les volumes 1 à 61 de Fairy Tail et Fairy Tail Zero. Les titres seront proposés pour 1,99 € au lieu de 4,99 € traditionnellement, jusqu’au 31 janvier. De quoi charger lourdement sa tablette et s’installer confortablement pour lire au coin du feu.



On peut également retrouver le premier chapitre du tome 1 de Fairy Tail, qui avait été diffusé par l’éditeur à l’occasion de la venue en France de Mashima, en 2016. Conçu pour la promotion de la série, il est toujours gratuitement disponible, pour se faire une petite idée… (voyez du côté de Sequencity, par exemple, ou ci-dessous).