En juillet 2019, la Doom Patrol sera de retour avec deux nouveaux amis

Le retour d'une série phare



Un DJ et un nouveau Green Lantern





Sssso, about that project I've been working on... It's time. :) Welcome to FAR SECTOR. pic.twitter.com/hTFFVELbND — N. K. Jemisin (@nkjemisin) 10 avril 2019



Young Animal est considérée comme une collection rassemblant une multitude de comics étranges et délirants. Elle a émergé principalement grâce aux héros de la Doom Patrol. C'est d'ailleurs pour cela que les aventures de la brigade seront les premiers à sortir en librairie, le 3 juillet 2019.Gerard Way l'a intitulée Doom Patrol : Weight of the Worlds, avec l’aide de Jeremy Lambert et des dessinateurs James Harvey, DocShaner, Nick Pitarra et Becky Cloonan. Dans ce nouvel opus, la Doom Patrol traversera le système solaire pour affronter les habitants de la planète Orbius, totalement obnubilés par la mode du fitness.En attendant, il est toujours possible de regarder la première saison de l'adaptation télévisée, créée par Arnold Drake, Bob Haney et Bruno Premiani, diffusée depuis le 15 février 2019 sur le service streaming de DC Entertainment et Warner Bros. : DC Universe Après la suite de la Doom Patrol, on laissera place à la première nouveauté de cette nouvelle vague de titres : Collapser. Ce nouveau comics est écrit par Mikey Way, le frère de Gerard Way, et Shaun Simon (The True Lives of the Fabulous Killjoys) et dessiné par Ilias Kyriazis (G.I. Joe : First Strike). Sa sortie est prévue pour le 17 juillet 2019.Collapser devrait relater l'histoire de Liam James, un jeune DJ incapable d'avancer dans la vie à cause de son anxiété permanente. Sa vie bascule lorsqu'il reçoit un colis... avec un trou noir en cadeau. Il acquiert alors, comme tout héros qui se respecte, des pouvoirs qui dépassent les frontières de toute imagination.De son côté, Far Sector devrait se concentrer sur une nouvelle recrue des Green Lanterns, Sojourner « Jo » Mullein, qui est chargée depuis 6 mois de protéger la City Enduring, métropole de 20 milliards d’habitants. Afin de garantir la paix dans la cité, le gouvernement a empêché ses citoyens de ressentir la moindre émotion, jusqu'au jour où tout bascule.C'est l’auteure N.K. Jemisin et Jamal Campbell (Naomi) qui sont chargés du projet. Mme Jemisin a récemment été primée pour le troisième tome de sa série de romans Les Livres de la terre fracturée en recevant le Prix Hugo du meilleur roman 2018, le prix Locus du meilleur roman de fantasy 2018 et le prix Nebula du meilleur roman 2017. Elle n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de dévoiler la couverture du comics sur son Twitter. Malheureusement, aucune date de sortie précise n'a encore été annoncée.via DC Comics