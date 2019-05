En septembre, revivez les aventures des héros Marvel sous forme audio

La maison d'édition américaine de livres audio, Dreamscape Media, a récemment conclu un accord avec Marvel afin de distribuer quelques douzaines de leurs bandes dessinées emblématiques sous forme d'audiobooks. Les titres seront disponibles à la vente à partir de septembre 2019.





« Marvel Entertainment a changé la culture pop en mettant l'accent sur des histoires de personnages qui font ressortir le super-héros en chacun de nous », a déclaré Tammy Faxel, éditrice de Dreamscape Media, dans un communiqué publié le 30 mai 2019. « Nous sommes fiers de collaborer avec Marvel Entertainment pour donner aux fans une nouvelle façon de se connecter avec leurs super-héros préférés ».



Parmi les comics qui seront bientôt édités sous forme de livres audio, nous retrouvons The Ultimate Spider-Man, The Ultimate X-Men, X-Men : Codename Wolverine et Daredevil : L'homme sans peur. D'autres titres imaginés et écrits par David Michelinie, Tony Isabella, Len Wein, Marv Wolfman et Peter David seront également disponibles à l'écoute. De plus, une vingtaine de comics, dont les titres n'ont pas encore été divulgués, seront publiés en exclusivité par Dreamscape Media dans le cadre de cette collaboration.



Rappelons que la maison d'édition spécialisée dans les livres audio est une branche éditoriale du groupe Midwest Tapes. Ce dernier sera chargé de distribuer les différents enregistrements sur les plateformes Amazon, Audible, iBooks, Google et Overdrive.